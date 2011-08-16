МИД считает обращения оппозиции в посольства давлением на Киреева

В Министерстве иностранных дел Украины считают давлением на Печерский районный суд Киева призывы оппозиции к посольствам США и Германии запретить въезд судье этого суда Родиону КИРЕЕВУ, который рассматривает дело в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН сказал сегодня на брифинге.

«Мы считаем, что это давление на суд, это попытка вовлечь органы исполнительной власти иностранных государств во вмешательство в судебное разбирательство в Украине», - сказал О.ВОЛОШИН.

По его словам, в МИД Украины убеждены, что иностранные партнеры абсолютно четко и адекватно реагируют и воспринимают призывы оппозиции и ситуацию в целом.

«Мы считаем, что никаких оснований призывать и вводить какие-то санкции против судей в процессе рассмотрения дела нет», - сказал О.ВОЛОШИН.

Он отметил, что презумпция невиновности одинакова и для подсудимой, и для судьи.

«Нас просто удивляют и возмущают попытки, призывы к нашим иностранным партнерам вмешиваться в судебный процесс, фактически оказывать давление на суд, вводить какие-то санкции против людей, которых обвиняют в чем-то плохом исключительно вербально, сугубо по политическим соображениям», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 13 августа народные депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» Степан КУРПИЛЬ и Юрий ОДАРЧЕНКО и представители общественности передали в Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине обращение более трех тысяч граждан с просьбой запретить въезд в США судье Печерского районного суда г. Киева Р.КИРЕЕВУ и судье Апелляционного суда столицы Ольге ЕФИМОВОЙ.

В интервью журналистам С.КУРПИЛЬ сообщил, что оппозиция будет передавать подобные обращения и в посольства других стран.

Сегодня оппозиционные депутаты собирались передать подобное обращение в Посольство ФРГ.