Украине необходимо перейти от иллюзий к прагматизму

Украина вступит в Европейский Союз в 2015-2018 годах.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предположение высказал депутат Верховной Рады Украины от Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ сегодня в ходе общественной дискуссии, которая проводится в рамках Дней Европы в Украине.

«Украина вступит в Евросоюз в 2015-2018 годах, но к этому времени эта организация будет совершенно другой. Украина станет членом модифицированного Евросоюза», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

Представитель Партии регионов считает, что вступление Украины в Евросоюз должно происходить в три этапа. «Прежде всего Украине необходимо внедрять европейские стандарты, на следующем этапе – осуществлять реальное сотрудничество с Евросоюзом, и только на третьем этапе может произойти формальное вступление в ЕС», - пояснил он.

Т.ЧОРНОВИЛ также подчеркнул, что стратегической целью Партии регионов является интеграция Украины в Евросоюз. «Эта цель преследуется и будет выполняться. Но сейчас Украине в своей евроинтеграционной политике необходимо перейти от иллюзий к прагматизму, а также не создавать зону напряженности на украинско-российской границе», - отметил представитель Партии регионов.