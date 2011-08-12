Партия регионов сообщает о провокации в Запорожье

В Партии регионов называют провокацией распространенную рядом СМИ информацию об избиении в Запорожье сыном народного депутата от ПР Александра ПЕКЛУШЕНКО, Егором, девушки.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Партии регионов.

«Распространенная рядом СМИ информация о якобы произошедшем инциденте в Запорожье с участием сына народного депутата Украины, заместителя председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра ПЕКЛУШЕНКО, Егора, является провокацией, преследующей политическую цель – скомпрометировать отца молодого человека, которого пытаются втравить в скандал», - заявили в ПР.

По словам авторов заявления, «явная ложь, старательно тиражируемая некоторыми, «всеядными», масс-медиа, распространяется в надежде бросить тень на Александра ПЕКЛУШЕНКО - человека, пользующегося заслуженным уважением в Запорожском регионе».

Причем, считают в ПР, «организаторы этой грязной пиар-кампании, очевидно, не найдя никакого компромата на Александра Николаевича, пытаются впутывать в различные истории его родственников». «Это подтверждает и сам депутат: по его словам, данная история имеет политический подтекст, а ее авторы пытаются таким образом опорочить политика, известного как на региональном, так и национальном уровне своей принципиальностью и твердой политической позицией», - говорится в заявлении «регионалов».

«Остается лишь выяснить, кто именно является идейным вдохновителем грязной пиар-кампании против народного депутата от Партии регионов. Тогда сразу станет ясно и то, какую именно конечную цель преследовали люди, вбросившие в СМИ лживое сообщение об инциденте в Запорожье», - резюмировали в ПР.

Как сообщалось, некоторые СМИ распространили информацию о том, что в Запорожье, в ресторане «Веселый Роджер», «мужчина крепкого телосложения, лет 30 на вид» избил девушку.

Также авторы публикации сообщили, что «мужчина был уж очень похож» на сына народного депутата от Партии регионов Александра ПЕКЛУШЕНКО Егора.