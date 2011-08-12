Кузьмин уверен, что свидетели «роют могилу» Тимошенко

Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заявляет, что все свидетели, допрошенные в суде по "газовому" делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, "изобличают" ее вину.

Об этом Р.КУЗЬМИН заявил в интервью журналу "Фокус".

"Ни один из свидетелей обвинения не перешёл на сторону ТИМОШЕНКО. Они дают показания, изобличающие подсудимую, полностью подтверждают сказанное следователям прокуратуры", - сказал Р.КУЗЬМИН.

По его словам, показания бывшего заместителя генерального прокурора Татьяны КОРНЯКОВОЙ также являются подтверждением выдвинутого обвинения. "По закону деятельность премьер-министра регулируется Конституцией, Законом о Кабинете министров и регламентом. Конституция чиновнику разрешает только действия, которые прямо предусмотрены в законе. И всё. Нет в законе разрешения совершать какие-либо действия – значит, для чиновника это означает запрет. Ни один закон Украины и регламент Кабмина не разрешает премьер-министру подписывать такие директивы единолично", - заявил Р.КУЗЬМИН.

По его мнению, еще один свидетель - экс-министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН не утверждал, что Ю.ТИМОШЕНКО напрямую не передавала главе НАК "Нафтогаз Украины" Олегу ДУБИНЕ свои директивы. "Он так не говорил. Сказал, что точно не помнит, но ему "кажется", что документы передавались через него. А вот ДУБИНА и ему, и ТИМОШЕНКО напомнил, что сначала ТИМОШЕНКО вручила директивы ДУБИНЕ, а потом ДУБИНА уже передал их ПРОДАНУ для подписи", - пояснил он (в соответствии с законодательством, премьер-министр не имеет право вмешиваться в деятельность НАК "Нафтогаз Украины". Это предприятие подчиняется Кабинету министров, а ее управление осуществляется главой компании и Наблюдательным советом, который возглавляет министр топлива и энергетики - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, бывший заместитель генерального прокурора Украины Татьяна КОРНЯКОВА 28 июля во время допроса в Печерском райсуде Киева как свидетеля по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО подтвердила, что директивы, которые были подписаны на переговоры между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ОАО "Газпром", не могут рассматриваться как директивы правительства.

При этом Т.КОРНЯКОВА ссылалась на соответствующие заключения тогдашнего министра юстиции Николая ОНИЩУКА, а также нынешнего министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, в которых отмечалось, что директивы, подписанные Ю.ТИМОШЕНКО, "не могут квалифицироваться как директивы правительства, подпадающие под регулирование законом".