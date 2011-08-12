Прокурор говорит, что шансов у Тимошенко не было

Сторона обвинения поясняет, что отказ рассмотрения судом апелляции на арест экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО связан с отсутствием такой возможности согласно Уголовно-процессуальному кодексу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал прокурор со стороны обвинения Виктор КЛИМЕНКО журналистам возле здания Апелляционного суда Киева.

"Потому что отдельное рассмотрение подобных судебных решений в апелляционном порядке не предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом Украины. В соответствии с установленными нормами такое решение обжалуется только одновременно с решением по сути предъявленного обвинения", – сообщил прокурор.

В.КЛИМЕНКО добавил, что при таких обстоятельствах рассмотрение апелляции не возможно.

Как сообщал УНИАН, сегодня Апелляционный суд отказался рассматривать жалобу Ю.ТИМОШЕНКО на решение Печерского райсуда о ее аресте.

Соответствующее решение приняла судья этого суда Ольга ЕФИМОВА.

Она отметила, что согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса, постановление Печерского суда об изменении меры пресечения для Ю.ТИМОШЕНКО с подписки о невыезде на взятие под стражу не может быть обжаловано в апелляционном порядке, потому суд принял решение не принимать жалобу к рассмотрению по существу.