УНП требует от мегаблока включить в программу партии ”неприкосновенные” темы

Украинская народная партия отмечает необходимость зафиксировать в программе единой национально-демократической партии курс на интеграцию Украины в НАТО, признание ОУН-УПА, признание украинского языка как единственного государственного, поддержку мелкого и среднего предпринимательства, введение экосоциальной модели экономики.

Об этом говорится в принятом сегодня заявлении Центрального провода Украинской народной партии, текст которого УНИАН передан пресс-службой УНП.

Заявлением УНП подтвердила, что «готова к участию в досрочных выборах в составе блока демократических сил и созданию единой правой партии в случае соблюдения четких идеологических ориентиров блока и создания единой правой партии на демократических основах, которые засвидетельствованы 4 июля в предостережениях к Декларации объединения демократических сил».

УНП также отмечает, что рассматривает блок «как первый этап к созданию национально-демократической партии», а поэтому программу блока считает основой программы будущей партии. Учитывая это УНП акцентирует внимание на содержании и процедуре принятия программы блока.

В УНП считают, что программа блока должна быть принята демократическим способом – обсуждена и согласована всеми участниками блока, поскольку «для того, чтобы пропагандировать программу, с ней нужно быть согласным». Кроме того, при формировании программы блока, УНП «настаивает на соблюдении ценностных ориентаций и предостерегает от подмены их коммерческим, конъюнктурным подходом к политической деятельности». «Мы категорически не воспринимаем так называемый «маркетинговый» подход, согласно которому избирателю говорят то, что он хочет услышать. Замалчивать ценности, которых мы придерживаемся, – означает либо отказаться от них, либо говорить неправду избирателю», - говорится в заявлении.

Что касается того, какими должны быть ценности, отображенные в программе блока, а, следовательно, и единой партии, в заявление отмечено: "Если мы все своими подписями подтвердили, что эта партия будет национально-демократической, то ее программа должна отображать базовые ценности национальной демократии».

Как сообщал УНИАН, 5 июля 10 партий подписали Декларацию объединения демократических сил, формирование единого избирательного блока и единой политической партии.

Решение идти на выборы вместе приняли: «Наша Украина», «Вперед, Украина!», НРУ, УНП, УРП «Собор», ХДС, Европейская партия, «Пора», КУН, Партия защитников Отчизны.

Мегаблок демократических сил имеет название «Наша Украина – Народная самооборона».

Напомним, что 6 июля лидер общественно-политического движения "Европейская платформа для Украины" Николай Катеринчук сказал, что блок "Наша Украина - Народная Самооборона" не будет затрагивать тему вступления Украины в НАТО и языковой вопрос в своей кампании во время досрочных выборов в Верховную Раду.