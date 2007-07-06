Блок НУ-НС будет обходить темы НАТО и языка во время выборов

Блок "Наша Украина - Народная Самооборона" не будет затрагивать тему вступления Украины в НАТО и языковой вопрос в своей кампании во время досрочных выборов в Верховную Раду.

Об этом в эфире "5 канала" сказал лидер общественно-политического движения "Европейская платформа для Украины" Николай Катеринчук: "Я обо всем не буду говорить, что будет у нас реализовано в стратегии, но могу сказать о том, что мы не будем делать. Мы не будем втягиваться в гуманитарные дискуссии в вопросах НАТО, в вопросах языка и других вопросах. Мы будем говорить о прагматичном выборе граждан, который улучшит их жизненное состояние. Мы будем говорить об увеличении рабочих мест - как мы будем этого достигать. Мы будем говорить об энергетической безопасности Украины, какие будут тарифы и как мы обеспечим реформу ЖКГ - не так, как сейчас "дерибанят" те 7 миллиардов в правительстве, вроде бы проводя такую реформу. Мы будем давать ответы на будущее - каким будет будущее всей страны. И эти люди, которые есть в "десятке", они все являются профессиональными, они все - принципиальны. Это - люди будущего. Они приходят с новыми идеями, новым виденьем развития страны. Я думаю, что это будет основным, на что мы будем делать акцент во время избирательной кампании".

5 канал