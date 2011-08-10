Яценюк передумал встречаться с Тимошенко в СИЗО и улетел в Анталию?

Лидер "Фронта змин" Арсений Яценюк в 6.05 утра (10 августа) рейсом 7/w7749 "Роза ветров" улетел в Анталию. Об этом "Обозревателю" сообщил читатель, видевший лидера "Фронта змин" в аэропорту "Борисполь".

"Обозреватель" напоминает, что накануне вечером, выступая в программе "5 канала" Яценюк заявил, что добивается встречи с находящейся в следственном изоляторе Юлией Тимошенко, чтобы сказать ей о необходимость усилить юридическую составляющую ее защиты в суде.

"Я считаю, что надо серьезно усилить юридическую составляющую. Защита должна быть жесткой, четкой, каждое свидетельство, каждый документ, каждый факт должны бить зафиксированы, потому что все это ляжет потом в материалы дела", - сказал Яценюк.

"Обозреватель" позвонил на мобильный телефон Иване Коберник, пресс-секретарю Арсения Яценюка, чтобы получить от неё комментарий. Однако госпожа Коберник трубку не поднимает.