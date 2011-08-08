США вновь призвали освободить Тимошенко

США вновь призвали власти Украины освободить из заключения экс-премьера страны Юлию Тимошенко, арестованную 5 августа во время судебного заседания по "газовому делу", сообщает РИА "Новости".

"США хотели бы вновь подтвердить позицию по поводу ареста экс-премьера Украины... Мы считаем, что решение о заключении Юлии Тимошенко под стражу должно быть пересмотрено, и в результате этого пересмотра она должна быть освобождена. Мы довели наше беспокойство до сведения правительства Украины и продолжим пристально следить за процессуальными действиями в отношении Тимошенко, а также других оппозиционеров", - сказал представитель госдепартамента США Марк Тонер на брифинге в понедельник.

Он подчеркнул, что арест экс-премьера ставит вопросы о верховенстве закона в Украине, а также свидетельствует о продолжении использования правительством практики политически мотивированных судебных процессов.

Как сообщал УНИАН, 6 августа правительство США выразило обеспокоенность в связи с арестом Юлии ТИМОШЕНКО и призывает украинские власти пересмотреть решение и немедленно ее освободить. Об этом УНИАН сообщили в Посольстве США в Киеве.