Правительство США призывает немедленно освободить Тимошенко

Правительство США выразило обеспокоенность в связи с арестом Юлии ТИМОШЕНКО и призывает украинские власти пересмотреть решение и немедленно ее освободить.

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве США в Киеве.

«Вчерашнее заключение бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО побудило обеспокоенность в международном сообществе относительно применения верховенства права в Украине и еще больше придало событиям вида политически мотивированных преследований», - отмечается в сообщении амбасады.

«Правительство США разделяет эту обеспокоенность и призывает пересмотреть решение о заключении госпожи ТИМОШЕНКО и рассмотреть ее немедленное освобождение».