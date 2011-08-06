Правительство США призывает немедленно освободить Тимошенко
20:20, 06 августа 2011Политика
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"Арест выглядит как политический"
Правительство США выразило обеспокоенность в связи с арестом Юлии ТИМОШЕНКО и призывает украинские власти пересмотреть решение и немедленно ее освободить.
Об этом УНИАН сообщили в Посольстве США в Киеве.
«Вчерашнее заключение бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО побудило обеспокоенность в международном сообществе относительно применения верховенства права в Украине и еще больше придало событиям вида политически мотивированных преследований», - отмечается в сообщении амбасады.
«Правительство США разделяет эту обеспокоенность и призывает пересмотреть решение о заключении госпожи ТИМОШЕНКО и рассмотреть ее немедленное освобождение».
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