"Батькивщина молода" встретит Тимошенко утром под СИЗО

Всеукраинская молодежная общественная организация «Батькивщина молода» продолжает бессрочную акцию протеста против ареста лидера украинской оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО под Лукъяновским СИЗО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВМОО, лидер «Батькивщины молодой», народный депутат Евгений СУСЛОВ заявил, что в ночь с воскресенья на понедельник активисты будут продолжать пикетировать СИЗО и охранять палатку-общественную приемную депутата.

Также, по его словам, под СИЗО постоянно дежурит один автобус «Богдан», заполненный бойцами «Беркута».

Утром в понедельник, 8 августа, «Батькивщина молода» намеревается начать митинг, чтобы встретить Ю.ТИМОШЕНКО перед выездом на суд и пожелать ей успеха на судебном заседании.

Е.СУСЛОВ также выразил надежду, что в понедельник «здравый смысл у власти таки победит» и Ю.ТИМОШЕНКО изменят меру пресечения на подписку о невыезде.