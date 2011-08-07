Апелляция на запрет акций протеста готова, но есть проблема

Апелляция на решение суда о запрете акции протеста возле Печерского суда и Лукьяновского следственного изолятора уже готова и будет подана в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам народный депутат от фракции «БЮТ-Батьківщина» Сергей ВЛАСЕНКО.

«Апелляция готова. Мы подадим ее в ближайшее время. Но тут есть одна проблема – это решение подлежит немедленному исполнению в независимости от того, приостановлено оно или нет», - сказал он.

По его словам, на Крещатике не проходит акция протеста и решение суда выполняется.

С.ВЛАСЕНКО уточнил, что на Крещатике проводят прием граждан народные депутаты.

«Поэтому решение на нас не распространяется. То есть народные депутаты решили провести прием в соответствии с требованиями закона о статусе народного депутата», - отметил С.ВЛАСЕНКО.

Он подчеркнул, что законом не ограничено количество людей, которые могут обратиться на прием к народному депутату.

В настоящее время на Крещатике находится около 20 палаток, на каждой из которых висит надпись, что это общественная приемная народного депутата.

Как сообщал УНИАН, в ночь на воскресенье Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск Киевской городской государственной администрации и запретил акции протеста возле Печерского райсуда и Лукьяновского СИЗО, где содержится лидер партии «Батьківщина», бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Таким образом, суд запретил проводить массовые акции по адресам: Крещатик, 44, и Дегтяревская, 13. В то же время суд не запретил народным депутатам проводить прием граждан в палатках.