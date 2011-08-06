МИД призывает ЕС не реагировать на арест Тимошенко "слишком остро"

Представитель украинского МИД Олег ВОЛОШИН призвал должностных лиц ЕС не реагировать на арест экс-премьер-министра, лидера оппозиции Юлии Тимошенко "слишком остро".

«Мы ожидаем, что будущие отношения между Украиной и ЕС шире, чем судьба одного политика, что они будут принимать свое решение о зоне свободной торговли и ассоциации с Украиной независимо от того, будет ТИМОШЕНКО арестована, или нет. На кону – будущее 45 миллионов граждан», - сказал он.