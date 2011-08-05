Тимошенко: у Януковича и его окружения - опьянение и от права силы

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает необоснованным ходатайством прокуроров к Печерскому райсуду Киева об изменении в отношении нее меры пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время брифинга .

«Сегодня есть определенное опьянение ЯНУКОВИЧА и его окружения от права силы, и они забыли, что такое сила права», - сказала она.

Отвечая на вопрос, могут ли ее сегодня арестовать, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Они сегодня имеют столько власти, что они могут все. Но вопрос, который сегодня поставит ЯНУКОВИЧУ весь мир: «За что?». За то, что я боролась с коррупцией».

В свою очередь, бывший защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО отметил, что в этом вопросе абсолютно нет юридической составляющей.

«Смешно выглядит изменение меры пресечения за так называемое «неуважение к свидетелю». При словах «РосУкрЭнерго» прокурор вскакивает и просит изменить меру пресечения, что с юридической точки зрения выглядит как политически мотивировано решение», - заявил С.ВЛАСЕНКО.

При этом он отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО и в дальнейшем будет поднимать вопросы о деятельности компании «РосУкрЭнерго», и потому нет даже политических оснований для изменения в отношении нее меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ объявил перерыв в заседании суда до 15.40 для рассмотрения ходатайства государственного обвинения об изменении в отношении экс-премьера Ю.ТИМОШЕНКО меры пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей.

Соответствующее ходатайство было заявлено прокурорами во время допроса в качестве свидетеля премьер-министра Николая АЗАРОВА.

Сайт Ю.ТИМОШЕНКО напоминает, что впервые попытку изменить ей меру пресечения сторона обвинения сделала 27 июля. Тогда ходатайство озвучил прокурор Александр МИКИТЕНКО. Однако судья Печерского райсуда Киева Р.КИРЕЕВ отклонил ходатайство стороны государственного обвинения.