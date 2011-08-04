Огрызко: и газовые, и Харьковские соглашения можно денонсировать

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО заявляет о наличии правовых оснований для денонсации газовых соглашений с Россией 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ОГРЫЗКО заявил журналистам после своего допроса в судебном заседании по рассмотрению уголовного дела в отношении экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО по газовым соглашениям 2009 года.

«Международное право предусматривает как заключение договоров, так и их денонсацию. Не может быть соглашения такого, которое нельзя денонсировать. Если, тем более, доказать, что это соглашение заключалось под давлением, то в соответствии с международным правом, я имею в виду Венскую конвенцию о праве международных договоров, такое соглашение является недействительным с самого момента ее подписания», - сказал В.ОГРЫЗКО.

По его словам, для подтверждения факта давления при подписании газовых соглашений необходимо провести соответствующую международную правовую экспертизу. «Провести работу с теми, кто принимал участие в этих переговорах, соответствующим образом оформить документы и действовать, как должна действовать страна согласно Венской конвенции», - сказал он.

В то же время экс-министр ушел от прямого ответа на вопрос, под чьим давлением были заключены газовые соглашения в 2009 году. «Если две стороны, то, по-видимому, одна давит на другую. Одна сторона Украина, вторая – Россия. То вопрос в задаче? Думаю, понятно само собой», - объяснил он.

По словам В.ОГРЫЗКО, таким же образом должны быть денонсированы и Харьковские соглашения, подписанные в 2010 году. «Это, собственно, составляющие одной и той же цепи», - убежден В.ОГРЫЗКО.