В Украине - «время воров, мошенников политиканов и нищих» (опрос)

Нынешнее время большинство граждан “определяют как время воров, мошенников” (48%), политиканов (44%) и нищих (40%).

Об этом сказала на пресс-конференции директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина БЕКЕШКИНА, представляя результаты многолетнего проекта Института социологии НАН Украины “Мониторинг социальных изменений”, который был начат в 1992-1994 годы. Она отметила, что в апреле 2011 года были опрошены 1200 человек по репрезентативной выборке.

По ее словам, с этими оценками солидарны жители всех регионов Украины. Она добавила, что лишь незначительная часть опрошенных определила наше время как время моральных авторитетов (11%), талантов (7,5%) и профессионалов (7%).

Результаты опроса показывают, что ведущую роль в жизни украинского общества играют мафия, преступный мир - 40% опрошенных, предприниматели, бизнесмены - 37%, лидеры политических партий - 31%, чиновники - 30%. По сравнению с 1994 годом уменьшилось признание населением роли рабочих (с 23 до 15%), крестьян (с 21 до 10%), интеллигенции (з16 до 10%), руководителей государственных предприятий (с 16 до 11%) и сельхозпредприятий (с 11 до 5%). В то же время роль предпринимателей, бизнесменов в сознании людей возросла с 24 до 37%, лидеров политических партий - с 24 до 31% и мафии, преступного мира - с 34 до 40%.