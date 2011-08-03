Азаров о науке, семенах и элитной скотине

В сентябре Кабинет министров проведет специальное заседание, посвященное развитию аграрной науки.

Как передает корреспондент УНИАН, вчера об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе поездки в Винницкую область.

«В сентябре на Кабинете министров послушаем работу Академии аграрных наук, рассмотрим идеи, связанные с частно-государственным партнерством, что нужно сделать, чтобы нам иметь свои семена, свой элитный скот. Было время, когда мы все это имели», - сказал Н.АЗАРОВ. Он отметил, что необходимо разработать соответствующую государственную программу.

Также премьер-министр подчеркнул, что назрели вопросы реформирования аграрной науки в Украине и аграрного образования.