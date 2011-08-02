Нардеп уверен, что донецкого журналиста пытались убить

Народный депутат Украины Святослав ОЛИЙНЫК (внефракционный) считает недопустимой квалификацию поджога квартиры редактора интернет-издания «Новости Донбасса» Алексея МАЦУКИ как хулиганства и требует возбудить дело по п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - покушение на убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, об этом говорится депутатских обращениях С.ОЛИЙНЫКА к министру внутренних дел Анатолию МОГИЛЕВУ, генпрокурору Виктору ПШОНКЕ и председателя СБУ Валерию ХОРОШКОВСКОМУ.

«Квалифицируя покушение на жизнь журналиста как мелкое хулиганство, правоохранительные органы фактически приравняли это происшествие к разбитой витрине киоска. Это цинично. Уже из неправильной квалификации уголовного дела видно, что это преступление милиция и прокуратура не собираются раскрывать, потому что они сознательно не рассматривают его как тяжкое преступление», – заявил С.ОЛИЙНЫК.

Он уверен, что покушение на жизнь редактора совершено в связи с его профессиональной и общественно-политической деятельностью.

Депутат требует от руководства правоохранительных органов обеспечить защиту А.МАЦУКИ.

«Алексей МАЦУКА известен в Донецке благодаря своим статьям и журналистским расследованиям, в которых он обосновано и мотивировано критикует действия должностных лиц местных органов власти (вопросы коррупции, нецелевого использования бюджетных средств и разнообразных фальсификаций)», – указывает депутат в обращениях.

С.ОЛИЙНЫК отметил, что пострадавший журналист является председателем Донецкой областной организации и членом Центрального совета политической партии «Украина Будущего», которую он возглавляет. Кроме того, А.МАЦУКА работает помощником-консультантом самого С.ОЛИЙНЫКА.

Он также добавил, что руководство «Украины Будущего» проинформировало об инциденте своих политических партнеров из стран Европейского Союза.

Кроме того, С.ОЛИЙНЫК требует от правоохранительных органов проверить на причастность к организации поджога квартиры редактора интернет-издания «Новости Донбасса» одного из бывших руководителей региона.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Донецке неизвестные подожгли квартиру редактора интернет-издания «Новости Донбасса» А.МАЦУКИ. Двери квартиры редактора кто-то подпер мешками с цементом, чтобы никто не мог покинуть пылающее помещение. Во время поджога А.МАЦУКИ не было дома. Неизвестные также оставили у входа в подъезд похоронный венок, на черных лентах которого было написано: «Алексею Витальевичу от скорбящих друзей и подруг».

Милиция Донецка возбудила уголовное дело по факту поджога квартиры А.МАЦУКИ. Дело возбуждено по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – «Хулиганство».