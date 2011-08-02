Украинцам напоминают о правиле «первого въезда» в Шенген

В последнее время не зафиксированы жалобы граждан Украины на предвзятые действия венгерских пограничников.

Об этом сказал на брифинге глава пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ по поводу информации в СМИ о большом количестве жалоб украинских граждан по их непропуску на территорию Венгрии по шенгенским визам, оформленным в польских консульских учреждениях Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам А.ДИКУСАРОВА, благодаря мерам консульского реагирования, которые были предприняты МИД Украины, Посольством Украины в Венгрии и генеральным консульством Украины в Ниредьгазе, ситуация была урегулирована.

В частности, этот вопрос обсуждался в ходе двусторонних консульских консультаций в Киеве в мае.

Кроме того, 28 июля в МИД Украины был приглашен генеральный консул Венгерской Республики в Украине. По результатам встречи венгерский дипломат сообщил, что официальный Будапешт проводит постоянный мониторинг ситуации на украинско-венгерской границе. Он также сообщил, что на протяжении последнего времени венгерской стороной не зафиксированы системные проблемные вопросы, связанные с пересечением венгерской границы украинскими гражданами.

Генеральный консул также выразил готовность принимать немедленные меры реагирования на каждую отдельную жалобу украинских граждан по этому вопросу.

А.ДИКУСАРОВ отметил, что для обеспечения эффективной и оперативной обработки обращений гражданам Украины, попавшим в такую ситуацию, рекомендуется отмечать дату, пункт пропуска, а также идентификационный номер значка пограничного офицера.

МИД Украины будет и в дальнейшем интересоваться этой проблематикой и готов принимать дальнейшие меры реагирования.

В то же время, для предубеждения возможных недоразумений на границе, МИД Украины напоминает украинским гражданам о существовании в странах Шенгенского соглашения так называемого правила «первого въезда», в соответствии с которым первый въезд по шенгенской визе должен быть осуществлен в ту страну, которая ее оформила.