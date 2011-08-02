Черновецкий уже 17 лет имеет двойное гражданство?

Мэр Киева Леонид Черновецкий и его жена Алина Айвазова уже 17 лет являются гражданами Израиля.

Об этом со ссылкой на израильское издание IzRus пишет "Украинская правда".

Согласно информации, содержащейся в базе данных МВД, Леонид Черновецкий и его супруга Алина Айвазова репатриировались в Израиль 5 октября 1994 года.

Оба имеют стандартные израильские удостоверения личности, их номера есть в распоряжении редакции портала IzRus.

По данным на июль 2011 года, Черновецкий прописан на одной из улиц Северного Тель-Авива.

Как пояснил источник в компетентных органах, Черновецкий репатриировался в Израиль в полном соответствии с Законом о возвращении, т.к. его отец Михаил Ильич Черновецкий имел еврейские корни.

Черновецкий баллотировался на пост президента Украины (2004), был избран мэром (2006) и являлся депутатом Рады уже будучи израильским гражданином.

Также издание сообщает, что Черновецкий недавно прибыл из Грузии в Израиль.

Как известно, в Украине запрещено двойное гражданство.