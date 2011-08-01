Печерский суд вызвал на допросы Огрызко и Еханурова

10:15, 01 августа 2011
Политика
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Со стороны обвинения

Печерский районный суд Киева сегодня вызвал на допрос для дачи показаний по уголовному делу против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в качестве свидетелей еще двух бывших правительственных чиновников: Юрия ЕХАНУРОВА, который занимал должность министра обороны, и бывшего министра иностранных дел Владимира ОГРЫЗКО.

Как передает корреспондент УНИАН, эти свидетели вызваны со стороны государственного обвинения.

Как сообщал УНИАН, сегодня в суде также допросят бывшего министра транспорта Иосифа ВИНСКОГО.

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