Печерский суд вызвал на допросы Огрызко и Еханурова

Печерский районный суд Киева сегодня вызвал на допрос для дачи показаний по уголовному делу против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в качестве свидетелей еще двух бывших правительственных чиновников: Юрия ЕХАНУРОВА, который занимал должность министра обороны, и бывшего министра иностранных дел Владимира ОГРЫЗКО.

Как передает корреспондент УНИАН, эти свидетели вызваны со стороны государственного обвинения.

Как сообщал УНИАН, сегодня в суде также допросят бывшего министра транспорта Иосифа ВИНСКОГО.