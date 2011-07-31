На должность председателя Социалистической партии Украины ХVІІ съезд СПУ, который проходит в воскресенье в Киеве, выдвинул три кандидатуры – Александра МОРОЗА, Николая РУДЬКОВСКОГО и Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, но последняя взяла самоотвод.

Как сообщили УНИАН в партии, во время выступления на съезде В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО отметила, что невзирая на разные разговоры о ее последующем пребывании в СПУ, она не собирается бросать ряды партии.

Как сообщал УНИАН, голосование относительно избрания председателя партии будет проходить в тайном режиме. Съезд СПУ проходит в закрытом режиме без допуска журналистов.