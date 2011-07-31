Председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ считает странными претензии Московского патриархата на Чернобыльский храм в Киеве, который освящен Патриархом Киевским и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТОМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.БРИГИНЦА.

В пресс-службе напомнили, что «и приход святого Николая Чудотворца (УПЦ КП), и приход в честь Иконы Божией матери «Всех скорбящих радость» (УПЦ МП) - претендуют на храм, расположенный на территории Мемориального комплекса памяти жертв Чернобыльской катастрофы по ул. Нагорной, 1 в Киеве.

«Странными кажутся претензии на храм со стороны Московского патриархата, поскольку в этом, освященном Патриархом Киевским и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТОМ, хоть и недостроенном храме, уже давно проходят службы и сформирована религиозная община православных Киевского патриархата. Эта община тратит свое время и свои средства на отделку храма и обустройство территории. Но беда в том, что этот храм пока еще официально никому не передан, потому что он формально не сдан в эксплуатацию. Именно это и вызывает возможность дискуссии», – объяснил А.БРИГИНЕЦ.

Он отметил, что решение о передаче здания храма в пользование религиозной общине состоится нескоро - только после завершения строительства храма, введения его в эксплуатацию и зачисления в коммунальную собственность территориальной общины г. Киева.

Депутат напомнил случай, когда «несколько десятков молодчиков хотели отбить этот храм у Киевского патриархата силой, но милиция не допустила беззакония».

Заказчиком строительства указанного храма определена Шевченковская районная в г. Киеве государственная администрация. Из-за отсутствия финансирования в настоящее время строительные работы приостановлены. Степень готовности объекта составляет 80%.