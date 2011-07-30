Янукович о Формуле-1, стабильности Украины и мировой элите на воде

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что соревнования по «Формуле-1» на воде будут способствовать росту инвестиционной привлекательности и формированию положительного имиджа Украины на международной арене.

Об этом говорится в размещенном на сайте Президента Украины приветствии В.ЯНУКОВИЧА организаторам, участникам и гостям соревнований Гран-при Украины чемпионата мира по гонкам на моторных лодках в классе «Формула-1».

Глава государства подчеркнул, что «наше государство завоевало почетное право принимать эти соревнования, что свидетельствует об открытости Украины для мирового сообщества и стабильности ее экономического развития».

«Рад приветствовать команды Италии, Катара, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Швеции, Португалии, США – элиту «Формулы-1» на воде», - отметил В.ЯНУКОВИЧ и пожелал участникам соревнований успешных стартов, удачных финишей и покорения новых победных вершин, а зрителям и болельщикам – ярких впечатлений от этого захватывающего вида спорта.