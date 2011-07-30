Азаров толковал медикам, в чем суть реформы здравоохранения

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что через достаточно небольшое количество лет можно существенно изменить систему здравоохранения в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявил во время посещения в Севастополе 1-й городской больницы (здесь он побывал в новопостроенном отделении эндоваскулярной и миниинвазийной хирургии и в требующем коренного переоборудования лор-отделении). «Вы знаете, сейчас под руководством Президента Украины в стране осуществляются многие реформы, в том числе и реформа здравоохранения. А в чем сущность этой реформы? Прежде всего, сделать так, чтобы наши люди получали современный уровень медицинских услуг. Поэтому, главное в реформе не то, что будут там сделаны госпитальные округа, самое главное, чтобы абсолютно каждый человек смог получить надежный уровень медицинских услуг. Чтобы мы, наконец, ушли от такого позорного явления, когда нет лекарств, когда в больницу надо приходить со своим постельным бельем. Я думаю, что мы уйдем от этого», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил: «Конечно, не все сразу делается, но постепенно… Практически каждую неделю в стране мы что-то вводим: и в области здравоохранения, и образования… Масштабы-то у нас громаднейшие! Большая страна… Больниц тысячи… Но если каждый год предметно этим вопросом заниматься, то через определенное количество лет, достаточно небольшое, можно существенно изменить нашу систему здравоохранения».

Делясь впечатлениями от посещения лор-отделения, расположенного в здании, которому больше 100 лет, Н.АЗАРОВ сказал: «Для больницы важно не фасад, а то, что внутри, а внутри мы с вами, конечно, имеем допотопный уровень, который уже не соответствует нашей сегодняшней медицине. И поэтому, в Севастополе, конечно, должна быть современная больница, которая будет оказывать севастопольцам услуги, как вот мы побывали в корпусе эндоваскулярной хирургии - современный корпус, современное оборудование… Я бы сказал, хороший европейский уровень. Вот такая должна быть в Севастополе больница». По словам главы правительства, он договорился с главой администрации Севастополя Владимиром ЯЦУБОЙ, «что будем на паях: треть расходов возьмет на себя городской бюджет города Севастополя, две трети мы возьмем на себя». Н.АЗАРОВ добавил: «Сделаем быстро. Я думаю, что через год, где-то вот в это же время мы с вами вместе посмотрим, а затем приведем в порядок весь больничный комплекс Севастополя».

Председатель Севастопольского городского совета Юрий ДОЙНИКОВ за несколько минут перед приездом главы правительства Н.АЗАРОВА сообщил журналистам, что сдаваемое сейчас в эксплуатацию отделение эндоваскулярной и миниинвазийной хирургии строилось около двух лет, а «чистого времени» - 7 месяцев. На строительство потрачено около 19 млн. грн. из местного бюджета. По его словам, «для города это позволит «разгрузит» оперативные отделения 1-й горбольницы, и самое главное, спасать жизни севастопольцев в случаях инфарктов и инсультов». Как добавил председатель горсовета, «все уважающие себя города просто обязаны иметь такие медучреждения