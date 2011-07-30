Азаров: Нельзя людям сказки рассказывать

Кабинет министров Украины постарается еще до конца года принять несколько решений, позволяющих поднять уровень заработной платы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в Севастополе.

Отвечая на вопрос, «что изменится в жизни медсестер, получающих от 900 до 1000 гривен?», Н.АЗАРОВ сказал: «Обязательно изменится, и зарплата будет повышаться. Я знаю эту тему. Медики жалуются, что они, отстали (в уровне зарплаты) например, от педагогов, которым установлен целый ряд надбавок».

«Сейчас будем думать, как устранить эту диспропорцию. Может, вы знаете, мы на заседании правительства приняли решение передвинуть срок очередного повышения заработной платы в бюджетной сфере с 1 октября на 1 сентября. И постараемся еще до конца года несколько сделать таких решений, которые позволят поднять уровень заработной платы», - сказал Н.АЗАРОВ и добавил: «Особенно самым низко оплачиваемым. Например, без медсестры невозможно выходить больного. Хирург прекрасно сделает операцию, но чтобы тяжело больного выходить, безусловно, нужен труд медсестры».

Но, как продолжил глава правительства, «вы знаете, я всегда говорю то, что есть реально. Все будет зависеть от того, как будет развиваться наша экономика. Нельзя людям сказки рассказывать. Уже столько понарассказывали, если бы все осуществилось, что рассказывали на выборах там, и так далее, уже давно должны бы жить при коммунизме. И в результате люди не верят. И поэтому кричат (во время подхода к прессе из окна одного из корпусов 1-й городской больницы кто-то выкрикнул слово «ганьба» - УНИАН). Пообещали что-то… а вот давайте лучше что-то будем реально делать». Н.АЗАРОВ еще раз подчеркнул: «Все будет зависеть от того, как мы быстро сумеем преодолеть тот тяжелейший кризис, который был в стране в 2008 и 2009 году. Выйти на нормальные темпы развития, и от этого будет зависеть, насколько мы сможем быстро увеличивать доходы наших людей». По утверждению главы КМУ, «правительство все силы направляет на решение этой задачи».

По мнению Н.АЗАРОВА, «очень важно, чтобы увеличение доходов людей не спровоцировало рост цен. Так ведь?» Поэтому, как сказал он, «должно быть все пропорционально: увеличивается объем товаров, которые производятся, и в соответствии с этим увеличивается заработная плата. А тогда цены - стабильны. Почему мы сейчас так занимаемся сельским хозяйством, овощами, на развитие животноводства государство сейчас будет серьезные деньги выделять?..». Потому что, подчеркнул Н.АЗАРОВ, «прежде всего, рост доходов населения должен подкрепляться адекватным предложением на рынке. Прежде всего, продуктов питания».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Севастополе Н.АЗАРОВ посетил 1-у городскую больницу, а также «Севастопольский морской завод имени Оржоникидзе».