Путина в Печерский суд не вызовут, а Ющенко и Азарова - обязательно

Прокурор Лилия ФРОЛОВА заявляет, что государственное обвинение не планирует привлекать к процессу над экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО представителей России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ФРОЛОВА заявила сегодня журналистам после заседания Печерского райсуда Киева, где продолжается рассмотрение дела по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

«Нет в обвинительном заключении ни одного свидетеля с российской стороны», - сказала Л.ФРОЛОВА.

В то же время, прокурор подтвердила, что в суд обязательно в качестве свидетелей будут вызваны экс-Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и действующий премьер-министр Николай АЗАРОВ, однако она не смогла уточнить, когда именно они будут давать показания.

«Этим вопросом занимается суд, он вызывает свидетелей, как считает нужным, поэтому мы не знаем, когда будут допрошены ЮЩЕНКО и АЗАРОВ», - сказала она.

По словам Л.ФРОЛОВОЙ, также на допрос в суд будут вызваны бывшие министры правительства Ю.ТИМОШЕНКО Юрий ЕХАНУРОВ, Иосиф ВИНСКИЙ и другие.