Власенко: Дубина четко подтвердил ключевые тезисы Тимошенко

Олег ДУБИНА, который в период премьерства Юлии ТИМОШЕНКО занимал должность руководителя НАК «Нафтогаз Украины», и сейчас является ключевым свидетелем по делу экс-премьера, «четко и утвердительно» подтвердил ключевые тезисы, которые Ю.ТИМОШЕНКО выдвигает вопреки обвинению.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», об этом народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО заявил журналистам после допроса О.ДУБИНЫ в Печерском райсуде Киева, который рассматривает уголовное дело об обвинении Ю.ТИМОШЕНКО в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

В частности, по словам С.ВЛАСЕНКО, О.ДУБИНА подтвердил, что получил директивы от министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА, что означает, что директивы были изданы и переданы ему в четком соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, по словам С.ВЛАСЕНКО, О.ДУБИНА подтвердил, что других условий газовых контрактов быть не могло, потому что российская сторона абсолютно жестко настаивала на пакетном решении этого вопроса.

Также О.ДУБИНА подтвердил, что страна, начиная с 7 по 20 января, находилась на грани техногенной катастрофы, поскольку газоснабжение со стороны Российской Федерации было полностью прекращено, а обеспечение газом народного хозяйства Украины происходило в авральном режиме. Именно поэтому правлением НАК «Нафтогаз» было принято специальное решение о переводе газотранспортной системы в так называемый «реверсивный режим».

С.ВЛАСЕНКО также подчеркнул, что О.ДУБИНА во время допроса подтвердил, что НАК «Нафтогаз» с первого дня кризиса начал на треть уменьшать поставки газа потребителям Украины. Он также подтвердил, что на тот момент не было никаких прогнозов относительно того, насколько хватит запасов газа.

По словам С.ВЛАСЕНКО, О.ДУБИНА также акцентировал внимание на ключевом моменте, что 31 декабря 2008 года, когда были готовы к подписанию все контракты о закупке газа по цене 235 долларов, его с этих переговоров лично отозвал на то время Президент Виктор ЮЩЕНКО, который делал это, по мнению свидетеля, «с целью оставить на рынке Украины компанию «РосУкрЭнерго».

"Господин ДУБИНА впервые, находясь под присягой, озвучил то, что он раньше уже публично говорил, а именно, что в конце декабря 2008 года компания «РосУкрЭнерго», с целью разрушения украинско-российских газовых переговоров, предложила российской стороне цену 285 долларов за тыс. кубометров газа. То есть, Олег ДУБИНА раскрыл все причины газового кризиса, он объяснил, что другого пути не было, и подтвердил, что, кроме решений правительства, кроме директив премьер-министра, кроме решения министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА, правление НАК «Нафтогаз» своим отдельным решением утвердило все газовые соглашения. То есть, говорить о том, что все это придумала только ТИМОШЕНКО, сегодня просто невозможно, потому что это уже опровергается всеми материалами дела", - добавил С.ВЛАСЕНКО.