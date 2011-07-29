Гособвинение не считает, что дело Тимошенко развалилось

Представитель государственного обвинения, прокурор Лилия ФРОЛОВА не считает, что уголовное дело в отношении экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году разваливается из-за отсутствия доказательств ее вины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ФРОЛОВА заявила сегодня журналистам после завершения судебного заседания.

«Я хочу подтвердить только тот факт, что все свидетели, которые были допрошены на стадии досудебного следствия, подтвердили в полном объеме все свои показания, которые они давали, и заявили об этом в судебном заседании четко, аргументировано, достоверно. Никто не изменил своих показаний сегодня в судебном заседании», - сказала Л.ФРОЛОВА.

Прокурор также считает что показания некоторых свидетелей, которые не нашли в директивах Ю.ТИМОШЕНКО признаков правительственного решения, не являются свидетельством опровержения обвинений, выдвинутых Генеральной прокуратурой экс-премьеру. «Все идет своим чередом, у нас есть еще много свидетелей, которых мы не допрашивали, поэтому я считаю, что у нас все идет так, как нужно», - подчеркнула она.