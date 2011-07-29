ГПУ: свидетели подтвердили преступление Тимошенко

В четверг свидетели по "газовому" делу экс-премьера Юлии Тимошенко подтвердили свои показания, данные ими на предварительном следствии.

Об этом сообщает отдел связей со СМИ Генпрокуратуры.

"Сегодня, 28 июля 2011 года, состоялось очередное заседание по делу Юлии Тимошенко, в ходе которого суд допросил свидетелей", - отметили в пресс-службе.

"Они (свидетели) подтвердили свои показания, данные ими на предварительном следствии, изобличающие подсудимую в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 365 УК Украины, т.е. превышении Тимошенко служебных полномочий при подписании газовых соглашений в январе 2009 года, которое повлекло тяжкие последствия", - говорится в сообщении.

Как известно, после завершения судебного заседания Тимошенко заявила, что почти все свидетели дали правдивые показания, и оправдали ее.

Украинская правда