Рабинович говорит, что при Януковиче евреям в Украине живется лучше

После смены Президента ситуация для еврейской общины Украины безусловно изменилась в лучшую сторону. Об этом заявил вице-президент Европейского еврейского Союза (EJU) Вадим РАБИНОВИЧ на встрече с журналистами в Брюсселе 27 июля.

Как передает Mignews, по словам В.РАБИНОВИЧА, «сегодня нет всплесков и попыток героизации фашистов, сегодня последователи нацизма и расовых теорий, все эти "ратушняки" начинают прятаться и уходить в прошлое. Это заслуга Президента и его команды, тут не о чем спорить».

Как отметил В.РАБИНОВИЧ, Президент Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Николай АЗАРОВ принимают самое активное участие в уникальном мемориальном событии, которое призвано увековечить память расстрелянных в Бабьем Яру 70 лет назад. Создан государственный комитет, много мероприятий, приглашены еврокомиссары и европарламентарии, заокеанские гости, представители еврейских общин и лидеры общественных организаций многих стран… В частности, рассказал вице-президент EJU, на 3 октября с. г. намечено очень много мероприятий. По европейскому времени в 11:00 (в 12:00 по киевскому) будет заложен первый камень в будущий грандиозный мемориал жертвам Бабьего Яра.

По словам В.РАБИНОВИЧА, «мы ждали этого много-много лет. Это – восстановление правды и справедливости».