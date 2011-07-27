Януковича предупреждают: он может остаться одиноким игроком на мировой арене

Может ли Украина следовать в Европу, пренебрегая европейскими ценностями? Об этом идет речь в статье Стивена Пайфера, посла США в Украине в 1998-2000 гг. в KyivPost.

"Судебное разбирательство дела Тимошенко, которое длится до сих пор, превратилось в фарс.

На Западе единодушно заявляют о том, что суд над экс-премьером является попыткой вывести из игры лидера оппозиции.

Западные высокопоставленные должностные лица уже предупреждали украинского президента, что нарушение принципов демократии будет иметь негативные последствия для его внешней политики, а также для взаимодействия на межгосударственном уровне. И президент Украины должен прислушиваться к этим предупреждениям, иначе отношения Украины с Западом могут потерпеть крах, так как и его надежда на вступление в Евросоюз, а Януковичу достанется роль одинокого игрока на мировой арене".

Полностью статью можно прочитать здесь.