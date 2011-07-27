Федерация профсоюзов обещает прокуратуре решительное сопротивление

Федерация профессиональных союзов Украины выражает протест против вмешательства Генеральной прокуратуры в уставную деятельность и имущественные права профсоюзов.

Об этом говорится в заявлении Федерации о неправомерном вмешательстве органов прокуратуры во внутреннюю уставную деятельность ФПУ, ее членских организаций, основанных (созданных) ФПУ или при ее участии субъектов ведения хозяйства, сообщили УНИАН в президиуме ФПУ.

«Выражаем решительный протест против вмешательства в уставную деятельность и имущественные права профсоюзов и требуем немедленного их прекращения. Реализация любого силового сценария незаконного огосударствления профсоюзного имущества встретит решительное сопротивление членов профессиональных союзов при солидарной поддержке других общественных и международных организаций», - подчеркивается в заявлении.

В ФПУ утверждают, что представителями органов прокуратуры с нарушением законов Украины, актов международного права продолжается осуществляться неправомерное скоординированное давление на ФПУ, ее членские организации и субъекты ведения хозяйства, основанные (созданные) ФПУ или при ее участии, с целью лишения права собственности на законно принадлежащее им имущество.

В ФПУ отмечают, что все это происходит в связи с утверждением органов прокуратуры, «без каких-либо на то законных оснований», о якобы принадлежности профсоюзного имущества к государственной собственности. В частности, органами прокуратуры массово направляются руководителям ФПУ, ее членским организациям и субъектам ведения хозяйства, основанных (созданных) ФПУ или при ее участии, многочисленные обращения, протесты, предписания, требования о предоставлении в сжатые сроки документов и информации, содержание и объем которой большей частью выходят далеко за пределы предмета проверок, оказывается моральное давление, продолжаются вызовы для дачи объяснений, осуществляется незаконный опрос членов президиума ФПУ и совета ФПУ об их работе и голосовании на заседаниях выборных органов ФПУ, возбуждаются необоснованные уголовные дела.

«Используя все возможные властные полномочия, в том числе с помощью прессы и телевидения, органы прокуратуры настойчиво распространяют информацию о якобы незаконном характере действий ФПУ по распоряжению принадлежащим ей на праве собственности имуществом», - отмечается в заявлении.

В ФПУ напоминают, что Федерация не раз выступала за урегулирование имущественных споров с государством исключительно в правовом русле на основе документального подтверждения государством претензий на профсоюзное имущество, а не путем грубого давления со стороны правоохранительных структур и необоснованных публичных обвинений.

В ФПУ считают, что методы Генеральной прокуратуры Украины относительно директивного огосударствления имущества профсоюзов являются посягательством на собственность членов профсоюзов, защищенную Конституцией и законами Украины. В ФПУ констатируют, что предыдущие обращения должностных лиц ФПУ к генеральному прокурору Украины о принятии безотлагательных мер для остановки противоправных действий со стороны отдельных представителей ГПУ и ее органов на местах не нашли надлежащего реагирования.