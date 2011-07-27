Прокурор объяснила свое желание арестовать Тимошенко

Прокуратура попросила суд об изменении меры пресечения для экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО из-за того, что подсудимая своими действиями препятствует установлению истины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила прокурор Лилия ФРОЛОВА.

По ее словам, это предусмотрено ст. 148 УПК.

«Там четко записано, что если лицо препятствует установлению истины по делу, не выполняет процессуальные распоряжения, то есть основания для изменения меры пресечения. Сторона обвинения заявила такое ходатайство», - сказала прокурор.

Отвечая на вопрос журналистов, чем именно Ю.ТИМОШЕНКО препятствует, Л.ФРОЛОВА заметила, что председательствующий судья неоднократно с начала судебного заседания делал замечания Ю.ТИМОШЕНКО, потому что она не выполняет норм УПК.

«Она мешает, не дает возможности высказывать мнение участникам процесса, оскорбляет участников судебного процесса и председательствующего», - добавила прокурор.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании суда государственное обвинение попросило изменить меру пресечения для Ю.ТИМОШЕНКО и подписки о невыезде на взятие под стражу.