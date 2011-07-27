Луценко читают обвинение

Печерский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в суде продолжится заслушивание обвинительного приговора.

Как сообщал УНИАН, на предыдущем заседании сторона обвинения огласила 118 страниц из почти 300 обвинительного заключения по уголовному делу Ю.ЛУЦЕНКО.

На время закрытия заседания суда прокуроры остановились на 178-й странице. В частности, они остановились на оглашении обвинения Ю.ЛУЦЕНКО в нарушениях при организации празднований Дня милиции в 2008-2009 годах.