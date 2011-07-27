Депутат придумал, как потратить парламентские деньги

Народный депутат Украины, заместитель председателя политсовета партии «Наша Украина» Виктор МАТЧУК создает благотворительный фонд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в Ровно.

По словам В.МАТЧУКА, хотя фонд еще должен пройти процедуру регистрации, в нем уже есть 70 тысяч гривен. Это деньги, которые он получил «на оздоровление и на осуществление депутатской деятельности» за два года работы в Верховной Раде.

Депутат объяснил, что эти деньги он сэкономил, потому что отдыхает за свой счет, не пользуется льготным проездом в самолетах и поездах и не «взял депутатской квартиры в Киеве».

Он также отметил, что если бы не взял этих доплат (по 35 тыс. грн. за год), то эти деньги все равно «растворились бы под куполом Верховной Рады», «а так от них будет польза людям».

Средства из благотворительного фонда В.МАТЧУК, по его словам, планирует использовать не для помощи какому-то одному человеку, а для пользы всей общины, то есть для реализации проектов, в которых заинтересована община (например, объединение совладельцев многоквартирного дома и т.п.).

Контролировать движение средств и реализацию благотворительных проектов будет общественный совет фонда, в который войдут авторитетные люди и общественные деятели Ривненской области, сообщил В.МАТЧУК.