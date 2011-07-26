Печерский суд: скамьи сломаны, Грифон - шеренгой, свидетеля не слышно

В зал заседаний Печерского райсуда Киева после столкновений между сотрудниками судебной милиции «Грифон» и народными депутатами впустили лишь журналистов.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, по приказу руководства «Грифона» в зал заседаний была дана команда впускать только представителей СМИ.

В зале заседаний после столкновений сломаны скамьи, части скамей вообще нет.

В то же время правоохранители не пускают в зал депутатов. Сотрудники «Грифона» в коридоре стали плотной шеренгой, и через нее невозможно протиснуться.

Ю.ТИМОШЕНКО продолжает заявлять об отводе судье Родиону КИРЕЕВУ, а он в это время допрашивает первого свидетеля.

Пока журналисты не слышат, о чем именно рассказывает свидетель, равно как и не было слышно его фамилии. Известно только то, что он является представителем НАК «Нафтогаз Украины».

В зале суда находятся 8 работников милиции.