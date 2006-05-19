Ехануров заверяет, что Червония уволят как надо

Премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ подчеркивает, что освобождение Василия ЧЕРВОНИЯ от должности главы Ривненской областной государственной администрации будет оформлено в соответствии с действующим трудовым законодательством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал журналистам в Ривне.

«Решения, указы, постановления – это решение об освобождении или назначении, а что касается записи в трудовой книжке – это другие отношения – бывает, что человек болеет, бывает, что в отпуске», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Он отметил, что В.ЧЕРВОНИЙ будет освобожден после отпуска.

Премьер-министр привел пример, что он, будучи председателем Днепропетровской ОГА, был назначен 1 апреля 2005 года, и начал работать на этом посту 6 апреля, будучи народным депутатом, и только 12 июня после лишения депутатского мандата начал получать заработную плату руководителя области. По его словам, «здесь нет коллизии и нарушений трудового законодательства».

Напомним, что 18 мая Президент Украины В.ЮЩЕНКО своими указами назначил Виктора МАТЧУКА председателем Ривненской областной государственной администрации, освободив от этой должности В.ЧЕРВОНИЯ. По состоянию на 18 мая В.ЧЕРВОНИЙ находился в отпуске.