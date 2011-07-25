Бондаренко: время Тимошенко в политике постепенно подходит к концу

Политолог Кость Бондаренко считает, что у лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко нет политического будущего. Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции на ForUm’е.

«Время Тимошенко в украинской политике постепенно подходит к концу – независимо от исхода суда. Она исчерпала свой запас конструктива и сегодня является символом дня вчерашнего. Не удивительно, что Тимошенко использует риторику антиреформаторскую, противопоставляется модернизационным процессам в стране», - отметил он.

По его словам, реформы вызывают огромное недовольство в любой стране, и еще несколько лет Тимошенко будет востребована как политик именно той частью общества, которая не воспринимает реформы.

«Во-первых, ей на пятки уже наступают конкуренты - Яценюк, Тягнибок и другие. Во-вторых, не совсем здоровые тенденции наблюдаются внутри БЮТ и "Батьківщини". В-третьих, постепенно Тимошенко начинает раздражать западных партнеров - особенно постоянными попытками апеллировать к западному политикуму. И, в-четвертых - через несколько лет реформы дадут свои положительные результаты, и тогда антиреформаторские силы неизбежно потерпят фиаско», - подытожил Бондаренко.