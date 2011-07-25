Киреев отчитал журналистку
14:35, 25 июля 2011Политика
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В суд пришел второй адвокат Тимошенко
К участию в заседании Печерского райсуда Киева по рассмотрению дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО приобщился ее второй защитник Александр ПЛАХОТНЮК.
Как передает корреспондент УНИАН, он около 14.00 зашел в судебный зал.
После разрешения судьи Печерского райсуда Киева Родиона КИРЕЕВА А.ПЛАХОТНЮК занял место рядом со своей подзащитной.
Перед этим судья Р.КИРЕЕВ сделал замечание журналисту «Украинской правды» Оксане ДЕНИСОВОЙ за разговоры по телефону. Она попыталась объяснить, что выполняет свои обязанности и передает новости. Однако Р.КИРЕЕВ ее грубо оборвал.
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