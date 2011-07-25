Шкиряк думает, что ему подбросят оружие или наркотики

Лидер Гражданского объединения «Новый Киев» Зорян ШКИРЯК заявляет, что получил информацию о готовящейся против него провокации с возможным последующим арестом.

Об этом сообщает пресс-служба З.ШКИРЯКА.

По его информации, речь идет о возможном «подбросе» оружия, наркотиков или о других вариантах бытового криминала.

«Прошу не расценивать мое заявление как слабость и попытку лишний раз «напомнить о себе». Спешу успокоить сторонников теории «дешевого пиара» - меня это не интересует», - подчеркнул З.ШКИРЯК.

По его словам, он всегда готов к подобным вещам в отношении конкретно себя. "Но сейчас речь не обо мне, а о моей старшей 12-летней дочери, которую я воспитываю самостоятельно и несу полную персональную ответственность за будущее моего ребенка. Кроме этого, на карту может быть поставлена репутация моей семьи, в частности, моей мамы - врача с мировым именем, профессора Зореславы ШКИРЯК-НИЖНИК», - поянил З.ШКИРЯК обнародование своего публичного обращения.

Он утверждает, что последние полгода неоднократно получал предупреждения от знакомых, честных офицеров спецслужб о том, что «там» очень не довольны его публичной позицией и жесткими заявлениями в отношении событий, происходящих в стране, критикой Президента и т.д. «Мне неоднократно советовали «попридержать язык». Я спокойно отношусь к подобным вещам, прекрасно понимая, что сегодня любой человек в стране, имеющий гражданскую позицию, может быть репрессирован», - заявил З.ШКИРЯК.

«Вчера ко мне обратился народный депутат Украины, которому я всецело могу доверять, и предупредил, что команда «фас» дана. В силу политкорректности я не могу называть его имя. По его словам, подобное может произойти уже в ближайшее время», - утверждает лидер «Нового Киева».

«Я прекрасно понимаю, что у власти сегодня нет иных способов закрыть мне рот или держать меня «на крючке». Но у меня есть четкая, последовательная позиция в отношении действий власти. Именно это так чрезмерно возбуждает их самолюбие», - заявил З.ШКИРЯК.

Он уверен, что причиной возможного принятия такого решения послужила, в частности, активная позиция «Нового Киева» во время "судилища" над экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО и бывшим главой МВД Юрием ЛУЦЕНКО, а также жесткие заявления в отношении неправомерных действий судьи Родиона КИРЕЕВА и возможной причастности Администрации Президента к этим процессам.

Еще одной возможной причиной З.ШКИРЯК назвал продолжение «зачисток» оппозиции в столице в преддверии будущих выборов, а как известно, Киев является политическим плацдармом политика.

"Я не боюсь провокаций. Это заявление - предупреждающая мера, дабы в случае реализации такого сценария моя семья, сторонники, друзья и общественность знали о происходящем», - подчеркнул З.ШКИРЯК.

Как отмечает пресс-служба, З.ШКИРЯК намерен обратиться как гражданин Украины с официальным запросом в МВД, СБУ и Генпрокуратуру с просьбой сообщить, имеются ли данные о совершении им каких-либо противоправных действий за последние 10 лет, что могло бы служить причиной для привлечения его к любого вида ответственности.