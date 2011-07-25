Томенко считает возможным единый список мажоритарников от оппозиции

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что идея общего списка мажоритарников от оппозиции на выборах в Верховную Раду вполне возможна, хотя и сложна для выполнения.

Об этом он заявил корреспонденту УНИАН, комментируя дискуссию вокруг возможного обїединения оппозиционных партий накануне парламентских выборов.

По словам Н.ТОМЕНКО, идея определения общих правил игры на выборах в парламент и попытка создать единый оппозиционный список кандидатов по мажоритарным округам - правильна, хоть и сложна для реализации, но при желании возможна.

"Для того чтобы вести не PR-переговоры, а реальные переговоры, нужно на старте определиться с принципами объединения и сотрудничества на парламентских выборах и определиться со стратегией", - сказал он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что когда говорится о ценностных моментах, то понятно, что должна речь идти о европейской стратегии Украины и украинских национальных ценностях.

При этом Н.ТОМЕНКО отметил, что в переговорах о совместных действиях должны принимать участие не все политические партии, которых в настоящее время около 190, а те, кто имеют реальную поддержку общества.

"Как вариант, в переговорный процесс должны быть вовлечены те политические силы, которые имеют рейтинг поддержки не менее 1-1,5%. Они, с одной стороны, имеют определенную поддержку общества, поэтому имеют теоретический шанс преодолеть барьер и практические шансы провести в "своих" регионах кандидатов по мажоритарным округам", - сказал Н.ТОМЕНКО.

По мнению вице-спикера, в мажоритарных округах целесообразно поддержать внепартийных деятелей, которые имеют наибольшую популярность на местах.

Он добавил, что именно при таких основаниях можно начать переговорный процесс и договориться о принципах неучастия во взаимной борьбе.

Как считает Н.ТОМЕНКО, привлечение к переговорам так называемых "партий одного лидера", как показывает практика, лишь подыгрывает власти в отбирании голосов у демократических сил.