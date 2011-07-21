Тимошенко ответила Кузьмину про меха

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии “Батькивщина” Юлия ТИМОШЕНКО удивлена заявлениям исполняющего обязанности генерального прокурора Рената КУЗЬМИНА по поводу ее покупок, за которые она якобы рассчитывалась кредитной карточкой.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО написала на своей странице в Twitter.

“КУЗЬМИН что-то наплел о кредитной карточке 96-го года и меховых изделиях. Меховые изделия - это специалитет его шефа: ондатра, нутрия, пыжик. Шапки, короче”, - написала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июля, и.о. генерального прокурора Р.КУЗЬМИН заявил, что ГПУ владеет информацией о кредитной карточке Ю.ТИМОШЕНКО, с которой она потратила более 1 млн. дол. на личные нужды.

Рассказывая о доказательствах, которые бы свидетельствовали о личном обогащении Ю.ТИМОШЕНКО в связи с «газовыми делами», расследуемыми Генеральной прокуратурой, Р.КУЗЬМИН отметил, что у следствия есть документы, которые подтверждают, что Ю.ТИМОШЕНКО распоряжалась кредитной карточкой, которая принадлежит компании «Сомолли Интерпрайзес», в личных целях.

«Только по исследованным данным Ю.ТИМОШЕНКО потратила более 1 млн. дол. на личные нужды, расплачиваясь ею в магазинах, ресторанах, покупая меховые изделия...», - сказал Р.КУЗЬМИН. По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО в течение полутора лет только с этой карточки заплатила за гостиницы, бары и рестораны в гостиницах более 150 тыс. дол.

Он также отметил, что компания «Сомолли Интерпрайзес» в соответствии с документами, полученными от американских органов юстиции, принадлежит компании ЕЭСУ, руководителем которой долгое время была Ю.ТИМОШЕНКО.

Р.КУЗЬМИН сообщил, что эти факты и многие другие также будут расследоваться в рамках уголовных дел, возбужденных в отношении Ю.ТИМОШЕНКО.