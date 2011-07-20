Азаров сказал, кому готов лично пожать руку

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым ко Дню Независимости отметить предпринимателей, которые создают рабочие места, вместо того, чтобы проводить военные парады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Кабинета министров Украины.

«Я готов лично пожать руку каждому владельцу или руководителю предприятия, каждому руководителю отрасли, который создает новые рабочие места. Кстати, считаю необходимым публично и достойно отмечать этих людей, которые своими капиталами, частной инициативой или новаторским идеями и собственным трудом после кризиса создают новые рабочие места, внедряют новейшие технологии. По моему убеждению, именно так, а не парадами, как справедливо решил глава государства, мы должны отметить 20-ю годовщину Независимости», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он поручил Министерству экономического развития и Секретариату Кабинета министров рассмотреть и дать свои предложения относительно поощрения таких предпринимателей.

В то же время премьер-министр подчеркнул, что подготовка к празднованию 20-й годовщины Независимости Украины уже завершается и в ближайшее время состоится координационное совещание по этому поводу, на которое все министерства и ведомства подадут свои предложения относительно проведения этого праздника.