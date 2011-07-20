Азаров - министру: поотрывайте головы, иначе будете платить своей

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил министру здравоохранения Александру АНИЩЕНКО решить проблему с поставками вакцины для больных гемофилией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявил, открывая заседание Кабинета министров Украины.

В частности, Н.АЗАРОВ сослался на сюжет в выпуске новостей одного из телеканалов и публикацию в одной из газет о нехватке лекарств для больных гемофилией.

«Правительство не может проходить мимо таких сообщений в средствах массовой информации. Если это правда, поотрывайте головы тем, кто это допустил, Александр Владимирович, потому что иначе своей головой заплатите. Я Вам даю месяц на это, если это правда. Если это неправда, то соберите пресс-конференцию и, пожалуйста, проинформируйте общество», - сказал Н.АЗАРОВ, обращаясь к А.АНИЩЕНКО.

Премьер отметил, что государство выделило необходимые средства, и поэтому задача Министерства здравоохранения – «чтобы не было ситуации с недостатком лекарств».

Н.АЗАРОВ заявил, что комиссия Контрольно-ревизионного управления и Секретариата Кабинета министров проверит эту ситуацию.