Тимошенко обещает продолжить борьбу, даже если ее осудят

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о намерении продолжить борьбу с действующей властью даже в случае вынесения ей судебного приговора в результате рассмотрения в суде сфальсифицированного уголовного дела.

"Если мне дадут условный срок, в парламент пойдет (моя) команда. Я же сегодня не депутат, но от этого я не работаю менее активно или неэффективно. Поэтому все их потуги бессмысленны. Понимаете, у меня же судимость будет, если они пойдут на этот шаг, не за кражу шапок в туалетах, у меня откровенно политическое дело, и об этом знает и публично заявляет весь демократический мир", - сказала лидер партии "Батьківщина" в интервью журналу "Корреспондент", сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, власть ошибается, надеясь криминальным преследованием устранить ее из политической борьбы. "Политическое наказание - вот главная цель власти в моем случае. Они думают, что если не пустят меня на парламентские выборы, и я вдруг не стану депутатом, я перестану быть лидером этого движения, которое считает, что нынешний постсоветский, недемократический режим должен быть устранен. Но нет никакой разницы. История знает, когда судимость имели достойные люди. Возьмите нашего Вячеслава Чорновола или российских диссидентов, того же Андрея Сахарова, которые имели страшные обвинительные приговоры, но это в их жизни ничего не изменяло", - объяснила она.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО допустила, что власть до завершения своих полномочий будет продолжать поиск причин для ее преследования. "Я не думаю, что это дело когда-либо закончится - до того, как упадет режим. За одним делом идет второе, а за вторым - третье, а затем все превращается в фарс, и уголовные дела сыплются как из рога изобилия. И те, кто их возбуждает, даже не задумывается о том, как смешно это выглядит со стороны. Завтра вспомнят, что я в школе окно разбила или за буйки заплывала", - добавила экс-премьер.

"Я не знаю, как быстро это все закончится. Наверно, это зависит от нас, от всех людей, которые не хотят жить в таких криминальных условиях, которые предлагает ЯНУКОВИЧ. И даже если они будут выносить приговор, все равно, буду я или нет, моя команда, которая сегодня есть, плохая она или хорошая, со своими позитивами и негативами, со своими проблемами и ошибками, - она единственная в стране может остановить этот асфальтоукладчик. И мы его остановим", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.