Депутаты требуют привлечь к ответственности судью Киреева

Народные депутаты Украины Юрий ОДАРЧЕНКО, Сергей ПОДГОРНЫЙ, Михаил ВОЛЫНЕЦ (фракция «БЮТ-Батькивщина») требуют от Генеральной прокуратуры Украины возбуждения уголовного дела против судьи Печерского районного суда города Киева Родиона КИРЕЕВА по факту грубого нарушения процессуального права.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ОДАРЧЕНКО, С.ПОДГОРНЫЙ, М.ВОЛЫНЕЦ заявили сегодня журналистам перед зданием Печерского районного суда.

«Мы вынуждены сегодня предпринять такой шаг и обратиться в Генеральную прокуратуру по поводу возбуждения уголовного дела против такого так называемого судьи КИРЕЕВА», - сказал Ю.ОДАРЧЕНКО.

По его словам, в заявлении на имя генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ будут указаны факты незаконного удаления из зала судебного заседания народных депутатов Украины и применения судебной милиции для принудительного выведения парламентариев из судебного заседания.

Ю.ОДАРЧЕНКО напомнил, что в соответствии со статьей 272 Уголовно-процессуального кодекса судья, председательствующий в судебном заседании, может принять решение об удалении из зала суда только участников процесса, но эта норма не распространяется на тех граждан, которые присутствуют в зале и наблюдают за судебным процессом, но не являются участниками процесса. Депутат напомнил, что к участникам процесса согласно закону относятся представители государственного обвинения, обвиняемый, защита обвиняемого и гражданский истец.

В свою очередь, М.ВОЛЫНЕЦ добавил, что будет требовать расследования факта неправомерного применения судебной милиции по отношению к нему при удалении его из зала заседания. «В отношении меня председательствующий в судебном заседании не выносил решения, не называл мою фамилию, тем не менее майоры и подполковники милиции силой меня сегодня выносили из зала. Это нарушение закона о статусе народного депутата, и, безусловно, я буду требовать, чтобы милиция несла ответственность за такой произвол, который они сегодня делают», - объяснил он.

Народные депутаты также считают незаконным решение Р.КИРЕЕВА об удалении экс-премьера Ю.ТИМОШЕНКО из судебного заседания. «Не может проходить процесс при отсутствии обвиняемого. Это может быть лишь в двух случаях, которые предусмотрены законом, – когда обвиняемый скрывается, его нет, он находится за пределами Украины. Это первый случай. И второй – когда сам обвиняемый в случае, когда приговор не предусматривает лишения свободы, отказывается от участия и просит, чтобы процесс проходил без него», - отметил Ю.ОДАРЧЕНКО.

По словам народных депутатов, решение Р.КИРЕЕВА о продолжении судебного разбирательства уголовного дела в отсутствие Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвокатов также является грубым нарушением процессуального права. «Без подзащитной началось действие обнародования обвинительного заключения. Это совершенно недопустимо, потому что следующее действие со стороны председателя должно быть – это вопрос к защите и обвиняемой, понимают ли они это заключение. Как они могут его понимать, если они его не слышали», - добавил он.

«КИРЕЕВ не только сам лично нарушает законы, он втягивает в эту деятельность органы внутренних дел, и об этом будет сказано также в заявлении о возбуждении уголовного дела о преступлении, совершаемом судьёй КИРЕЕВЫМ», - резюмировал С.ПОДГОРНЫЙ.