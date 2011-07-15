Губернатор: ранние зерновые в Киевской области уберут через 10-12 дней

Сбор ранних зерновых в Киевской области будет завершен через 10-12 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК сообщил во время посещения Украинского научно-исследовательского института прогнозирования и испытания техники и технологий для сельскохозяйственного производства (УкрНИИПИТ) имени Леонида Погорелого в пгт Исследовательское Киевской области.

По словам губернатора, аномальная жара в мае-июне помешает собрать ожидаемый объем урожая пшеницы. При этом А.ПРИСЯЖНЮК заметил, что до 30% пшеницы поражено разными болезнями, а после дождей она начинает прорастать.

По словам А.ПРИСЯЖНЮКА, на Киевщине уже собран урожай ранних зерновых на площади 100 тысяч гектаров (всего этими культурами засеяно около 400 тысяч гектаров). На сегодняшний день на полях работает около 2 тысяч комбайнов.

“Я надеюсь, что если будет хорошая погода, то за 10-12 дней мы полностью справимся с уборкой нового урожая по Киевской области”, – подчеркнул губернатор.

Председатель КОГА отметил, что в прошлом году в Киевской области было собрано 2 млн. 50 тыс. тонн зерновых при необходимости меньше 1 млн. тонн. В этом году, по словам губернатора, Киевская область рассчитывает собрать свыше 2 млн. тонн зерновых.

Отвечая на вопрос журналистов о нынешнем урожае гречихи, А.ПРИСЯЖНЮК отметил, что в 2011 году гречихой было засеяно почти на 10 тыс. гектаров больше, чем в прошлом. По его словам, для удовлетворения спроса жителей Киева и Киевской области на эту крупу необходимо 10 тысяч тонн гречихи. В прошлом году было собрано 16 тысяч тонн. В 2011 г. производители рассчитывают собрать около 25 тысяч тонн гречихи.

А.ПРИСЯЖНЮК также отметил, что хозяйства уже готовятся к посевным работам в следующем, 2012 году, запасы посевных материалов по области достаточны. “Чтобы полностью обсеяться, нам нужно 55 тысяч тонн зерна. Запас прошлых лет в Киевской области составляет свыше 100 тысяч.”, - сказал он.