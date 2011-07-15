В суде зачитали показания Азарова

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что бывшая руководитель украинского правительства Юлия ТИМОШЕНКО в обмен на снижение цены на российский газ соглашалась продлить на 50 лет срок базирования Черноморского флота РФ в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, такие показания Н.АЗАРОВА содержатся в обвинительном заключении по «газовому» делу против Ю.ТИМОШЕНКО, которые зачитала сегодня на заседании Печерского райсуда Киева прокурор Лилия ФРОЛОВА.

В частности, Н.АЗАРОВ утверждает, что во время подписания так называемых «Харьковских соглашений» он обсуждал с главой правительства РФ Владимиром ПУТИНЫМ вопрос газовых контрактов 2009 года. Н.АЗАРОВ утверждает, что спросил у В.ПУТИНА, почему Ю.ТИМОШЕНКО соглашалась подписать газовые соглашения.

«В свою очередь, ПУТИН ответил, что во время переговоров в 2009 году Ю.ТИМОШЕНКО согласилась на 50 лет аренды Черноморского флота России в Крыму», - сказано в показаниях Н.АЗАРОВА.