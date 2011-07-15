Милиция отказывается считать сторонников и противников Тимошенко

На Крещатике, возле Печерского суда г. Киева, проходят митинги сторонников экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО и ее оппонентов, которых представляет «Общевоинский союз» бывшего депутата Партии регионов Олега КАЛАШНИКОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, правоохранители отказываются оценить приблизительное количество участников акции по обе стороны.

Акции сторонников Ю.ТИМОШЕНКО и ее противников разделены между собой железным ограждением, а в этом коридоре находятся правоохранители.

Однако количество участников акции - сторонников экс-премьера - значительно превышает количество участников митинга против Ю.ТИМОШЕНКО.

В то время, как на митинге сторонников партии «Батькивщина» проходят выступления в ее поддержку, по другую сторону включаются громкие сирены, чтобы заглушить оппонентов.

На митинге представителей «Общевоинского союза» включаются записи ее руководителя О.КАЛАШНИКОВА, а затем немногочисленные участники акции скандируют «Юлю – на нары!». В это же время сторонники Ю.ТИМОШЕНКО выкрикивают: «Власть долой!».